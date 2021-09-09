Вносили данные в "Дию". СБУ разоблачила схему подделки ПЦР-тестов

В Харьковской области работники одной из частных лабораторий вместе с представителями турагентства организовали схему подделки результатов ПЦР-тестов на COVID-19 с внесением фальсифицированных данных в приложение "Дий вдома". Нелегальный "бизнес" приносил злоумышленникам до 1 млн гривен ежемесячно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

По данным правоохранителей, туроператор предлагал приобрести поддельный COVID-тест гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции.

Ежемесячно злоумышленники выдавали около тысячи справок, а стоимость одной составляла 800 гривен.

"Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов и по 10 адресам частных лабораторий, в ходе которых изъяли:

сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов;

поддельные печати;

официальную документацию;

компьютерную технику.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.