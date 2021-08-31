"Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации

Украинцы получают международное свидетельство о вакцинации, которое открывает возможность путешествовать в страны Европы и не только. Сейчас активно внедряется система цифровых COVID-сертификатов. Но, как это было и с ПЦР-тестами, есть люди, которые пытаются получить документ нелегально. Возможно ли подделать сертификаты о вакцинации и чем это грозит – ниже в материале РБК-Украина.

Вакцинированные от коронавируса украинцы уже несколько месяцев имеют возможность получить международное свидетельство о вакцинации. Этот документ не только подтверждает полный курс иммунизации от COVID-19, но и позволяет выехать за границу. Алгоритм получения свидетельства максимально прост:

Получить две прививки от COVID-19; Через 14 дней после второй прививки обратиться к семейному врачу или в любой пункт прививки; Иметь при себе загранпаспорт, потому что его данные вносятся в сертификат.

Выполнив всего три шага украинцы могут наконец снова путешествовать в те страны, которые требуют от иностранцев подтверждения иммунизации от COVID-19. В международное свидетельство вносят данные заграничного паспорта, название вакцины, а также номер ее партии. Документ утверждается печатью семейного врача и медицинского учреждения.

Казалось бы, подделать такой документ невозможно или, по крайней мере, очень сложно. Однако дельцов, которые фальсифицируют COVID-сертификаты, хватает, как и желающих воспользоваться их услугами. Даже несмотря на потенциально серьезные проблемы с законом.

Пандемия подделок

Все больше предложений приобрести поддельные COVID-сертификаты появляется в соцсетях. С начала марта, по данным Computerworld, количество Telegram-каналов, продающих фейковые "ковидные паспорта" выросло на 257%, но это касается не только Украины, а всего мира.

Как оказалось, найти "продавца" не сложно, нужно лишь указать в поиске "ковидный сертификат" и мессенджер сразу предлагает с пол десятка таких Telegram-каналов. Стоимость услуги варьируется от 500 до 3000 гривен. Мошенники просят от клиента предоплату, данные загранпаспорта, а также нужную дату выдачи сертификата. После предоплаты обещают показать фотографию готового документа и отправить по почте или доставить "курьером".

Мошенники предлагают подделать COVID-сертификаты (фото: Юлия Червинская / РБК Украина)

Такая же ситуация была и с результатами ПЦР-тестирования на коронавирус, которые покупали, чтобы избежать самоизоляции или выехать на отдых за границу. Например, в июне в Луганской области правоохранители разоблачили мужчину, который подделывал справки о негативном ПЦР-тесте, которые его "клиенты" потом использовали для пересечения границы.

В большинстве случаев мошенники просто "рисуют" похожую на настоящую справку о негативном тесте, поскольку не имеют возможности подделать QR-код, который должен вести на страницу лаборатории с подтверждением правдивости данных владельца. А вот со свидетельствами о вакцинации ситуация иная – мошенники даже предлагают внести ложные данные в электронную систему Минздрава, которая потом подтягивается в цифровые сертификаты в приложении "Дия".

Подделать можно, но сложно

В Министерстве здравоохранения говорят, что потенциально сфальсифицировать международное свидетельство о вакцинации можно. Например, для бумажного документа даже не нужен действительный номер партии вакцины, но это свидетельство заверяется подписью врача и печатью медицинского учреждения. Поэтому если злоумышленнику удастся их подделать, то проверить подлинность свидетельства не удастся, поскольку QR-код на документе не предусмотрен.

Однако подделать цифровой сертификат, которым украинцы могут пользоваться с помощью своих смартфонов с приложением "Дия", как говорят в Минздраве, невозможно. Ведь он формируется на основе данных из электронной системы здравоохранения.

"В этой системе есть реестр пациентов, есть реестр медицинских записей. Кроме того, для вакцинации был создан модуль иммунизации. Понятно, что в системе фиксируется факт внесения данных, и информация о пациенте, которая защищена законом о персональных данных", – отметила глава Директората по цифровой трансформации Минздрава Мария Карчевич.

Информацию о вакцинации в электронную систему заносят медицинские работники, которые делают прививки от COVID-19. Внести ложные данные в систему крайне сложно, поскольку обязательно нужно указать номер партии вакцины, который сверяется с номерами в специальной базе данных.

Некоторые украинцы пытаются получить сертификат вакцинации без прививки (фото: Виталий Носач / РБК Украина)

Но, теоретически, за вознаграждение медики, которые делают прививки, могут "помочь" с получением сертификата без самого процесса вакцинации, указав номер партии, все нужные данные и списав "использованную" дозу препарата.

И тут вопрос: сможет ли "Дия" сформировать цифровой сертификат в таком случае. Как пояснил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник, приложение "Дия" берет информацию из электронной системы Минздрава и дополнительной проверки на правдивость не проводит.

"Если заплатить деньги врачу, и он вам сертификат подделает, то "Дия" его подтянет. Ведь приложение устроено так, что показывает данные из реестров. Мы не анализируем данные на правдивость, ведь за это отвечают определенные системы. Но купить сертификат с занесением в базу "Дия" нельзя. "Дия" показывает данные из электронной системы здравоохранения", – отметил он.

Осенью Минздрав планирует запустить бумажную версию цифрового сертификата вакцинации. Такой документ пригодится гражданами, которые не могут воспользоваться документом в смартфоне или имеют проблемы с интернетом. На бумажных сертификатах будет QR-код, с помощью которого можно проверить их подлинность.

"Сейчас есть возможность генерировать сертификат через приложение "Дия", также в ближайшее время появится возможность через портал "Дия", а осенью хотим внедрить возможность получить сертификат через учреждение здравоохранения в бумажной форме", – рассказала изданию Карчевич.

Преступление и наказание

В разговоре с РБК-Украина представительница Минздрава отметила, что медработникам и другим лицам, которые попытаются сфальсифицировать COVID-сертификат или свидетельство о вакцинации, грозит уголовная ответственность.

В частности, как сказали РБК-Украина в Киберполиции, за подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до 3 лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление есть риск сесть в тюрьму на 5 лет. За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до 2 лет за решеткой.

Внесение неправдивой информации в электронную систему Минздрава медикам будет стоить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ. Если же в систему вмешался кто-то, кто по закону не имеет к ней доступа, ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет в тюрьме.

"По данным нашей сервисной службы, в Киберполицию поступало около пяти таких обращений (о подделке документов по вакцинации, – ред.)", – рассказали правоохранители.

Международное свидетельство вакцинации от коронавируса (фото: Виталий Носач / РБК Украина)

В частности, в конце июля в Каменец-Подольском правоохранители разоблачили подпольную типографию, которая изготавливала поддельные документы. В том числе и свидетельства о вакцинации от коронавируса.

Сейчас в Украине работают над усилением ответственности за фальсификацию медицинских документов, в частности свидетельств и сертификатов о вакцинации. На одном из последних заседаний Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину разработать и направить в парламент соответствующий проект закона. По словам Марии Карчевич, в Минздраве уже есть определенные наработки по этому вопросу, но подробности пока не раскрываются.

"Думаю, там будут дополнительные санкции, но все может измениться, когда проект пройдет заседание правительства и будет передан в парламент", – резюмировала она.

Фейковый документ может привести к неприятностям не только на территории Украины, но и за рубежом. В частности, это касается тех украинцев, которые решат поехать на отдых с поддельным международным свидетельством о вакцинации.

Как сказал РБК-Украина спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, если украинского гражданина поймают с подделкой за рубежом, то ему придется отвечать по законам той страны, где это произошло.

"МИД предостерегает граждан от использования поддельных документов для путешествий", – отметил Николенко.

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Поэтому "хакнуть систему" и сделать фейковый "ковидный паспорт" с трудом, однако можно. Но использовать подделку скорее всего не удастся. Призрачная возможность пользоваться всеми благами, которые предусмотрены для вакцинированных людей, тускнеет на фоне реальной угрозы попасть в тюрьму. Намного проще и безопаснее сделать прививку и получить настоящий документ о вакцинации. Тем более, что вакцина уже доступна всем.