Вносили дані до "Дії". СБУ викрила схему підробки ПЛР-тестів

В Харківській області працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками турагентства організували схему підробки результатів ПЛР-тестів на COVID-19 із внесенням фальсифікованих даних у додаток "Дій вдома". Нелегальний "бізнес" приносив зловмисникам до 1 млн гривен щомісяца.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

За даними правохоронців, туроператор пропонував придбати підроблений COVID-тест громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватись вимог встановленого строку самоізоляції.

Щомісяця зловмисники видавали близько тисячі довідок, а вартість однієї становила 800 гривень.

"Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та за 10 адресами приватних лабораторій, в ході яких вилучили:

сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів;

підроблені печатки;

офіційну документацію;

комп’ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.