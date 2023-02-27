Вночі в Закарпатській області стався землетрус

"О 3:15:39 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км", - йдеться в повідомленні.

За даними спеціалістів Центру, за розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до сильно відчутних.

"Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний", - додають в повідомленні.

Відомо, що останній землетрус, який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття зареєстровано із району м. Іршава, 3 січня з магнітудою 3,8 на глибині 6 км.