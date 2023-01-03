У Закарпатській області стався землетрус: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центро спеціального контролю .

За даними фахівців, землетрус зареєстровано на території Закарпатської області в районі міста Іршава на глибині 6 км магнітудою 3,8 за шкалою Ріхтера.

"За класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма. Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний", - йдеться у повідомленні.

Руйнувань внаслідок цього землетрусу немає.

На території Закарпатської області найбільш сильні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.

Зазначається, що підземні поштовхи зафіксували в селах Довге та Бронька, що у Хустському районі. У соцмережах люди пишуть ще про кілька сел, де теж відчули сьогодні поштовхи.