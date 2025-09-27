Вночі ворог вдарив артилерією по Херсону: спалахнули пожежі, є руйнування

Ситуація в Херсоні

Нагадаємо, 26 вересня РФ скинула бомби на Херсон. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали 70 приватних і 1 багатоквартирний будинки. Один із ворожих ударів прийшовся по маршрутному таксі. Внаслідок “прильоту” транспортний засіб було знищено.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 - дістали поранення.

Раніше Defense Express повідомляв, що російські окупанти почали використовувати для обстрілів Херсону касетні боєприпаси виробництва КНДР.

За інформацією речника Південних оборонних сил України полковника Владислава Волошина, російські війська накопичуються та перегруповуються на східному (лівому) березі Херсонської області між річкою Конка, окупованими Олешками та Антонівським автомобільним мостом (усі на схід від Херсона) для наступу в напрямку Антонівського автомобільного мосту.

Він додав, що російські війська зміцнюють позиції на східному березі Херсонської області.