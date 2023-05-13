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Вночі ворог обстріляв ракетами Краматорськ, є руйнування

Фото: вночі ворог обстріляв ракетами Краматорськ, є руйнування (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі ворог завдав удару ракетами по Краматорську. Пошкоджено багатоквартирний будинок та більше 40 приватних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Краматорської міської ради.

Зазначається, що внаслідок удару постраждалих немає.

Зокрема, було пошкоджено:

  • 1 багатоквартирний будинок;
  • 45 приватних будинків;
  • АЗС;
  • об'єкти охорони здоров'я;
  • тролейбусна контактна мережа;
  • дорожнє полотно;
  • теплотраса.

Фото: вночі ворог обстріляв ракетами Краматорськ, є руйнування (t.me/kramatorsk_rada)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 12 травня, біля Краматорська у Донецькій області пролунала серія вибухів.

Тим часом СБУ затримала двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації Сил оборони у Краматорську.

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