Ночью враг обстрелял ракетами Краматорск, есть разрушения

Ночью враг нанес удар ракетами по Краматорску. Поврежден многоквартирный дом и более 40 частных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краматорского городского совета.
Отмечается, что в результате удара пострадавших нет.
В частности, были повреждены:
Фото: ночью враг обстрелял ракетами Краматорск, есть разрушение (t.me/kramatorsk_rada)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 12 мая, возле Краматорска в Донецкой области раздалась серия взрывов.
Между тем, СБУ задержала двух вражеских информаторов, которые наводили российские ракеты на локации Сил обороны в Краматорске.
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