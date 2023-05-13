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Ночью враг обстрелял ракетами Краматорск, есть разрушения

Фото: ночью враг обстрелял ракетами Краматорск, есть разрушения (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью враг нанес удар ракетами по Краматорску. Поврежден многоквартирный дом и более 40 частных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краматорского городского совета.

Отмечается, что в результате удара пострадавших нет.

В частности, были повреждены:

  • 1 многоквартирный дом;
  • 45 частных домов;
  • АЗС;
  • объекты здравоохранения;
  • троллейбусная контактная сеть;
  • дорожное полотно;
  • теплотрасса.

Фото: ночью враг обстрелял ракетами Краматорск, есть разрушение (t.me/kramatorsk_rada)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 12 мая, возле Краматорска в Донецкой области раздалась серия взрывов.

Между тем, СБУ задержала двух вражеских информаторов, которые наводили российские ракеты на локации Сил обороны в Краматорске.

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