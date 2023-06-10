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Ночью на временно оккупированной части Херсонской области звучали взрывы: подробности

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Суббота 10 июня 2023 07:42
Ночью на временно оккупированной части Херсонской области звучали взрывы: подробности Фото: ночью на временно оккупированной части Херсонской области звучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На временно оккупированной части Херсонской области звучали взрывы сегодня ночью, 10 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Ночью на временно оккупированной части Херсонской области звучали взрывы: подробностиПо данным представителей оккупационных властей, около 5 утра наносились удары по местам дислокации на Арабатской стрелке. Как заявляют россияне, удары наносились английскими ракетами Storm Shadow. Сообщается об одной погибшей.

Кроме того, ночью взрывы слышали в Железном Порту. Предполагается, что в результате обстрела разрушен отель "Позитив".

Обстрелы оккупированной части Херсонской области

Мы сообщали, что оккупанты подверглись обстрелам на побережье Азовского моря. Это вызвало панику среди российских военных. Как заявляют россияне, удар был нанесен якобы британскими ракетами Storm Shadow.

Позже стало извеснто, что украинским военным удалось уничтожить группу оккупантов на Арабатской Стрелке в Геническом районе.

Более того, после того, как ВСУ нанесли в том районе ракетный удар, российские оккупанты заявили, что срочно усилят ПВО в районе Арабатской стрелки.

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