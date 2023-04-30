UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вночі та зранку росіяни гатять по Сумській області з мінометів та закидують КАБами

Фото: росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області 30 квітня, скидаючи КАБи (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі і зранку у неділю, 30 квітня, окупанти вже влаштували 9 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Дружбівська територіальні громади", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, по Середино-Бузькій громаді росіяни били з мінометів, РСЗВ та артилерії, загалом 35 вибухів.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа житлового будинку та літньої кухні. Пошкоджено лінії електромережі", - додають в ОВА.

Крім того, по Зноб-Новгородській громаді з території РФ здійснено авіаудар 2 керованими авіабомбами (КАБ) по території громади. Одну міну скинув ворог на територію і Білопільської громади.

"Внаслідок авіаудару є пошкодження нежитлових будівель", - додали в адміністрації.

Що стосується Дружбівської громади, то з території РФ здійснено обстріл з РСЗВ "Град" по місту Дружба.

"Внаслідок влучання у житловий будинок під час обстрілу сталася пожежа. Пошкоджено приміщення відділення банку. Також один з боєприпасів влучив в дах двоповерхового 12 квартирного житлового будинку. Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будинку", - додали у відомстві.

Нагадаємо,27 квітня російські війська 27 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Загалом зафіксовано понад 130 "прильотів".

Крім цього, в результаті обстрілу, який здійснили росіяни 26 квітня, було поранено людей та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область