Вночі сили ППО знищили шість дронів, які прямували на Київ

Підрозділи протиповітряної оборони в ніч на 2 листопада знищили на підльоті до Києва шість дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Вночі силами винищувальної авіації підрозділів протиповітряної оборони та підрозділів, які безпосередньо обороняють об’єкти на підльоті до столиці знищено 6 "Шахедів", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у ніч з 1 на 2 листопада ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136. Українським військовим вдалося збити всі БПЛА, крім одного.

Також раніше ми писали, що російські окупанти всю ніч та вранці 2 листопада обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області. Сили ППО знищили 6 дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.