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Ночью силы ПВО уничтожили шесть дронов, направлявшихся на Киев

Фото: шесть дронов-камикадзе уничтожили ночью на подлете в Киев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Подразделения противовоздушной обороны в ночь на 2 ноября уничтожили на подлете к Киеву шесть дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Ночью силами истребительной авиации подразделений противовоздушной обороны и подразделений, непосредственно обороняющих объекты на подлете в столицу, уничтожено 6 "Шахедов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. Украинским военным удалось сбить все БПЛА, кроме одного.

Также раньше мы писали, что российские оккупанты всю ночь и утром 2 ноября обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Силы ПВО уничтожили 6 дронов-камикадзе.

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