У Румунії вночі попереджали про можливе падіння безпілотників в прикордонні

Сьогодні вночі, під час російської атаки БПЛА по території України, румунська влада попереджала населення прикордонного міста Тулча про можливе падіння фрагментів дронів. Оголошували навіть повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi 24 .

Влада повіту Тулча видала вночі екстрене повідомлення RO-Alert для північного району регіону. У ньому місцеве населення попереджали про можливе падіння деяких уламків БПЛА після того, як Міністерство національної оборони зафіксувало наближення безпілотників.

За інформацією, наданою румунським Інспекторатом з надзвичайних ситуацій (ISU), повітряна тривога була оголошена о 01:00, але вже о 01:43 був відбій.

Зазначається, що поки діяла повітряна тривога, не було зафіксовано жодних дзвінків щодо падіння дронів або їх фрагментів на екстрений номер "112".

Влада округу зазначила, що повідомлення RO-Alert спрямовані на інформування громадян про заходи безпеки, які необхідно вжити у разі виникнення небезпеки.

Уламки російських БПЛА на території Румунії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Румунія неодноразово повідомляла, що виявляла на своїй території уламки російських дронів.

Наприклад, після атаки РФ по Україні 31 липня у Румунії були виявлені нові фрагменти дрона в районі Чаталкіой повіту Тулча.

Декілька днів тому, 20 серпня, фрагменти російських дронів знову були знайдені на території Румунії.

Не лише частини російських БПЛА знаходили за цей час на території Румунії. Дрони також могли й перетинати кордон.