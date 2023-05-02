Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: є поранений, пошкоджено школу

Вночі на вівторок, 2 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Поранення отримала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поранили 1 людину, пошкодили школу", - розповів він.
За даними мера Краматорська Олександра Гончаренка, крім шкільного закладу, пошкоджено 14 багатоповерхівок, лікарню та дитячий центр реабілітації.
"Поранено сторожа - стан не важкий", - додав він.
Крім того:
Як повідомлялось, у вівторок уночі, 2 травня, у Краматорську пролунали вибухи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.