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Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: есть раненый, повреждена школа

Фото: россияне нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области 2 мая (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на вторник, 2 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - ранили 1 человека, повредили школу", - рассказал он.

По данным мэра Краматорска Александра Гончаренко, кроме школьного учреждения, повреждены 14 многоэтажек, больница и детский центр реабилитации.

"Ранен сторож - состояние не тяжелое", - добавил он.

Кроме того:

  • Авдеевка испытала два массированных артобстрела - снаряды попали по трем улицам;
  • трижды под обстрелы попало Курахово - повреждено сельхозпредприятие;
  • в Северске ранен человек, повреждена многоэтажка и 2 частных дома;
  • 6 раз россияне обстреляли Лиманскую общину - без жертв и разрушений.

Как сообщалось, во вторник ночью, 2 мая, в Краматорске раздались взрывы.

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КраматорскДонецкая область