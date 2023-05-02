Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: есть раненый, повреждена школа

Ночью на вторник, 2 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Ранения получил один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - ранили 1 человека, повредили школу", - рассказал он.
По данным мэра Краматорска Александра Гончаренко, кроме школьного учреждения, повреждены 14 многоэтажек, больница и детский центр реабилитации.
"Ранен сторож - состояние не тяжелое", - добавил он.
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Как сообщалось, во вторник ночью, 2 мая, в Краматорске раздались взрывы.
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