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Вночі росіяни запустили по Україні 15 "Шахедів": скільки ППО вдалося збити

Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про збиті ворожі "Шахеди" цієї ночі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники у ніч проти 7 лютого атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Більшу частину ворожих безпілотників вдалося збити силами та засобами ППО Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Shahed-136/131"", - розповіли у військовому командуванні у ранковому зведенні.

Зазначається, що з цієї кількості ворожих повітряних цілей ППО було знищено 12 "Шахедів".

Наразі не уточнюється, де саме велась бойова робота по відбиттю цієї повітряної атаки.

Нічна атака "Шахедів" 

Нагадаємо, у ніч проти середи в Україні у багатьох областях була повітряна тривога через запуск російськими загарбниками кількох груп ударних дронів типу "Шахед".

Зокрема, ворожі баражуючі боєприпаси прямували курсом на Одесу, Умань, Дніпро, Павлоград, та інші міста в різних регіонах. На півдні країни працювали системи протиповітряної оборони по відбиттю атаки противника, передавали в Силах оборони.

Відбій тривог через "Шахеди" росіян в Україні було оголошено тільки о 02:40.

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ПВОАтака дронів