Ночью россияне запустили по Украине 15 "Шахедов": сколько ПВО удалось сбить

Российские захватчики в ночь на 7 февраля атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Большая часть вражеских беспилотников удалось сбить силами и средствами ПВО Вооруженных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 БпЛА типа "Shahed-136/131"", - рассказали в военном командовании в утренней сводке.
Отмечается, что из этого количества вражеских воздушных целей ПВО было уничтожено 12 "Шахедов".
Пока не уточняется, где именно велась боевая работа по отражению этой воздушной атаки.
Напомним, в ночь на среду в Украине во многих областях была воздушная тревога из-за запуска российскими захватчиками нескольких групп ударных дронов типа "Шахед".
В частности, вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах. На юге страны работали системы противовоздушной обороны по отражению атаки противника, передавали в Силах обороны.
Отбой тревог из-за "Шахедов" россиян в Украине был объявлен только в 02:40.
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