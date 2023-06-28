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Вночі росіяни вдарили по Дніпропетровській області: є руйнування

Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 28 червня, росіяни обстріляли Новопавлівську громаду Дніпропетровської області, є руйнування на аграрному підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, ввечері окупанти вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікополського району, там обійшлося без постраждалих.

А близько до другої ночі під ворожим прицілом опинилась Новопавлівська громада.

"Там пошкоджене аграрне підприємство. Інформація уточнюється", - зазначив Лисак.

Також голова області повідомив, що вночі сили ПвК "Схід" збили два ворожих "шахеда".

Ситуація в Дніпропетровській області

Росіяни ледь не щоденно обстрілюють Дніпропетровську область з іншого берега річки Дніпро. Найчастіше під ворожі удари потрапляє Нікополь та район. Ворог активно використовує важку артилерію, часто завдаючи шкоди будинкам та інфраструктурі.

Так, 26 червня, внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей, ще один - отримав поранення.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України