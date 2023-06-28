RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночью россияне ударили по Днепропетровской области: есть разрушения

Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 28 июня, россияне обстреляли Новопавловскую общину Днепропетровской области, есть разрушения на аграрном предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, вечером оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Мировской общине Никополского района, там обошлось без пострадавших.

А около двух ночи под вражеским прицелом оказалась Новопавловская община.

"Там повреждено аграрное предприятие. Информация уточняется", - отметил Лысак.

Также глава области сообщил, что ночью силы ВК "Восток" сбили два вражеских "шахеда".

Ситуация в Днепропетровской области

Россияне ежедневно обстреливают Днепропетровскую область с другого берега реки Днепр. Зачастую во вражеские удары попадает Никополь и район. Враг активно использует тяжелую артиллерию, часто нанося ущерб домам и инфраструктуре.

Так, 26 июня, в результате вражеского обстрела погибли два человека, еще один - получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна России против Украины