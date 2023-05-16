Ночью россияне ракетами атаковали Краматорск: повреждены многоэтажки и котельная

Ночью на вторник, 16 мая, российские оккупанты обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области. Повреждены более 10 домов и котельная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.

"Краматорск ночью снова был под ударом - Россия в очередной раз обстреляла спальные районы города", - рассказал он.

По данным Гончаренко, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Повреждения получили: 11 многоквартирных домов, детский сад, котельная, СТО и коммунальные помещения", - добавил он.