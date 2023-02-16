Вночі росіяни обстріляли Куп’янськ та завдали ударів з авіації по двох селах
Вночі, після 23:00, окупанти знову обстріляли Куп’янськ Харківської області. Також російська авіація завдала ударів по двох селах Уди та Гранове.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Внаслідок удару по Куп'янську згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 кв.м. Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів по Грановому та Удах", - розповів він.
Крім того, вчора, після ранкових обстрілів Куп’янська, пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Сталися пожежі.
"Також під ворожим вогнем була смт Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках", - додав очільник регіону.
Загалом минулої доби ворожого вогневого впливу зазнали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Зокрема, ворог обстрілював з танків, мінометів та артилерії Гряниківку, Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну, Світличне та інші населені пункти.
"Об 11:00 російські війська обстріляли із РСЗВ "Ураган" село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі. Після 11:00 ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено 3 приватних будинки", - розповів Синєгубов, додавши, що на щастя обійшлося без постраждалих.
Як повідомлялось, вранці 15 лютого росіяни вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки зруйновано приватні домівки.
Нагадаємо, 13 лютого російські окупанти знову обстріляли Куп'янськ Харківської області. У місті пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі.
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