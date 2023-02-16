Вночі росіяни обстріляли Куп’янськ та завдали ударів з авіації по двох селах

Вночі, після 23:00, окупанти знову обстріляли Куп’янськ Харківської області. Також російська авіація завдала ударів по двох селах Уди та Гранове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок удару по Куп'янську згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 кв.м. Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів по Грановому та Удах", - розповів він.

Крім того, вчора, після ранкових обстрілів Куп’янська, пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Сталися пожежі.

"Також під ворожим вогнем була смт Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках", - додав очільник регіону.

Загалом минулої доби ворожого вогневого впливу зазнали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Зокрема, ворог обстрілював з танків, мінометів та артилерії Гряниківку, Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну, Світличне та інші населені пункти.

"Об 11:00 російські війська обстріляли із РСЗВ "Ураган" село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі. Після 11:00 ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено 3 приватних будинки", - розповів Синєгубов, додавши, що на щастя обійшлося без постраждалих.