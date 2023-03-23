Вночі росіяни обстріляли Краматорськ: атакували котельню та будинки

"Серед ночі росіяни обстріляли Краматорськ та околиці міста - пошкоджено щонайменше 3 будинки, котельня та гаражі", - розповів він.

Крім того, за даними голови регіону, дві людини загинули в Авдіївці.

"Місто зазнало авіаракетного удару - три ракети поцілили на територію АКХЗ", - додав Кириленко.

Він зазначив, що всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донецької області, поранили ще 4 - в Святогірську, Бахмуті, Костянтинівці та Іванівському.

Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Зокрема, у вівторок, 21 березня, РФ атакувала Часів Яр.

Після обстрілу Годин Яру Донецької області у вівторок, 21 березня, двоє людей загинули, одна людина отримала поранення.