Вночі росіяни обстріляли Херсон: двоє людей поранені

Вночі неділі, 30 квітня, російські окупанти обстріляли Херсон. Двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.
"Після нічного обстрілу Херсона сьогодні двоє людей отримали легкі поранення, госпіталізація не знадобилася", - розповів він.
Соболевський звернувся з проханням під час обстрілів, триматися подалі від вікон.
Як повідомлялось, за минулу добу росіяни 27 разів обстріляли Херсон та область, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.
Нагадаємо, 27 квітня російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.