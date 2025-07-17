Вночі на ринку в Чернігові спалахнула пожежа: горіли кіоски (фото)

Інші пожежі

Зазначимо, що пожежі в різних куточках України відбуваються щодня. Зокрема, практично у всіх випадках це пов'язано з російськими атаками.

Наприклад, у ніч на 16 липня окупанти атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області. Унаслідок цього було уражено інфраструктурний об'єкт і виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, в ніч на 16 липня під атакою дронів була Черкаська область. Тоді ППО вдалося знешкодити 14 дронів, проте уламки збитих безпілотників спричинили пожежі та руйнування.

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