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Вночі РФ здійснила авіаракетний удар по Авдіївці: одна з ракет поцілила в житловий квартал

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Донбас, Вівторок 14 березня 2023 09:43
Вночі РФ здійснила авіаракетний удар по Авдіївці: одна з ракет поцілила в житловий квартал Фото: РФ знову обстріляла Авдіївку Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у вівторок, 14 березня, російські війська влаштували авіаракетний удар по Авдіївці. По місту випущено три ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Донецькому напрямку вночі відбувся авіаракетний удар по Авдіївці – три ракети поцілили на територію промислових підприємств, одна у житловий квартал", - розповів він.

За словами Кириленка, на ранок росіяни завдали ще одного авіаракетного удару – по Ласточкиному Очеретинської громади. Протягом дня під обстріл потрапило Курахове - пошкоджено парк і будинок.

Як повідомлялось, у понеділок, 13 березня, російські військові зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли Авдіївку і Костянтинівку у Донецькій області.

Зокрема, окупанти вчергове обстріляли Авдіївку Донецької області. Є загибла людина.

Крім того, 13 березня у Костянтинівці Донецької області, пролунали вибухи.

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Авдіївка Донецька область
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