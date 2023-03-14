Вночі РФ здійснила авіаракетний удар по Авдіївці: одна з ракет поцілила в житловий квартал
Вночі у вівторок, 14 березня, російські війська влаштували авіаракетний удар по Авдіївці. По місту випущено три ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"На Донецькому напрямку вночі відбувся авіаракетний удар по Авдіївці – три ракети поцілили на територію промислових підприємств, одна у житловий квартал", - розповів він.
За словами Кириленка, на ранок росіяни завдали ще одного авіаракетного удару – по Ласточкиному Очеретинської громади. Протягом дня під обстріл потрапило Курахове - пошкоджено парк і будинок.
Як повідомлялось, у понеділок, 13 березня, російські військові зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли Авдіївку і Костянтинівку у Донецькій області.
Зокрема, окупанти вчергове обстріляли Авдіївку Донецької області. Є загибла людина.
Крім того, 13 березня у Костянтинівці Донецької області, пролунали вибухи.