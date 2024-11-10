Вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Як відпрацювала ППО

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 10 листопада атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, у Києві та частині регіонів тривогу через "Шахеди" оголошували після 4:00.

Пізніше стало відомо, що в ніч проти 10 листопада було знищено близько 15 російських безпілотників, які РФ направила на Київ. У столиці руйнувань та потерпілих немає.

Через атаку окупантів постраждала Одеська область та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.