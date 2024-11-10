Ночью РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов. Как отработала ПВО

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 10 ноября атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в Киеве и части регионов тревогу из-за "Шахедов" объявляли после 4:00.

Позже стало известно, что в ночь на 10 ноября были уничтожены около 15 российских беспилотников, которые РФ направила на Киев. В столице разрушений и потерпевших нет.

Из-за атаки оккупантов пострадала Одесская область и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.