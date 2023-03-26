Вночі РФ атакувала Краматорськ, зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки (фото)

Вночі в неділю, 26 березня, російські окупанти обстріляли Краматорськ. Вже зранку російська армія інтенсивно б'є по Авдіївці, застосовуючи артилерію та "Гради", у тому числі касетні боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Близько півночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поцілили у промислову зону. За оперативною інформацією, минулося без жертв", - розповів він.
За даними очільника регіону, вночі та зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки з артилерії та "Градів", у тому числі касетними боєприпасами.
"Снаряди влучили по території 4 вулиць та АКХЗ. У Курахівській громаді пошкоджено дві 2-поверхівки у Гострому та приватний будинок у Кураховому", - додав Кириленко.
Як повідомлялось, окупанти постійно намагаються штурмувати в районах Авдіївки та Мар‘їнки, проте захисники тримають оборону.
Зокрема, ситуація навколо міста Авдіївка все більше стає напруженою, війська РФ постійно намагаються оточити місто.
При цьому в Авдіївці місцева влада закликала жителів терміново евакуюватись, оскільки росіяни постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.
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