Вночі РФ атакувала Краматорськ, зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки (фото)

"Близько півночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поцілили у промислову зону. За оперативною інформацією, минулося без жертв", - розповів він.

За даними очільника регіону, вночі та зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки з артилерії та "Градів", у тому числі касетними боєприпасами.

"Снаряди влучили по території 4 вулиць та АКХЗ. У Курахівській громаді пошкоджено дві 2-поверхівки у Гострому та приватний будинок у Кураховому", - додав Кириленко.