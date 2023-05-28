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Вночі прикордонники "приземлили" один з "Шахедів" над Чернігівською областю

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Неділя 28 травня 2023 11:13
Вночі прикордонники "приземлили" один з "Шахедів" над Чернігівською областю Фото: вночі прикордонники "приземлили" один з "Шахедів" над Чернігівською областю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 28 травня, російські окупанти вдались до масованих ударів "Шахедами" по території України. Один з БПЛА наші прикордонники приземлили над Чернігівською областю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Фото: вночі прикордонники "приземлили" один з "Шахедів" над Чернігівською областю (Getty Images)

"Сьогодні вночі під час повітряної атаки бійці ДПСУ спільно з ЗСУ поцілили в ворожий "Шахед". Виявивши ціль, українські воїни відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів", - пише пресслужба.

Зазначається, що "Шахед" впав в полі, не долетівши до визначеної цілі.

Нічна атака дронів 28 травня

Вночі російські окупанти вдались до масованої атаки "Шахедами" по території України. Після оголошення повітряної тривоги в більшості областей країни, в низці регіоні пролунала робота ППО.

Усі "Шахеди", які були націлені проти Києва - були збиті. Водночас уламки БПЛА впали в окремих районах столиці, внаслідок чого виникла пожежа.

В Житомирській області, під час тривоги, заявили про вибух. Один з безпілотників влучив по об'єкту інфраструктури.

Як відзначають Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі ворога застосував проти України 54 "Шахеди". 52 з них були знищені.

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