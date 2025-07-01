Вночі поблизу Полтави стався землетрус: подробиці

Землетруси в Україні

В Україні періодично стаються землетруси з невеликою магнітудою. Найчастіше вони фіксуються у Карпатах та Прикарпатті. Так, 31 травня 2025 року Головний центр спеціального контролю зафіксував одразу два землетруси на території Закарпатської області.

Обидва поштовхи сталися на глибині 5 км і мали магнітуду близько 2,0 за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу знаходилось в районі села в Богданській сільській громаді Рахівського району Закарпатської області. У березні також фіксувався землетрус у Тернопільській області.

Раніше, 1 лютого, жителі Полтави у соцмережах повідомляли про відчутні поштовхи на верхніх поверхах будинків. У Головному центрі спеціального контролю підтвердили, що під Полтавою стався землетрус магнітудою 3,67 бала.

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