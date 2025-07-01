Ночью вблизи Полтавы произошло землетрясение: подробности

Землетрясения в Украине

В Украине периодически происходят землетрясения с небольшой магнитудой. Чаще всего они фиксируются в Карпатах и Прикарпатье. Так, 31 мая 2025 года Главный центр специального контроля зафиксировал сразу два землетрясения на территории Закарпатской области.

Оба толчка произошли на глубине 5 км и имели магнитуду около 2,0 по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился в районе села в Богданской сельской общине Раховского района Закарпатской области. В марте также фиксировалось землетрясение в Тернопольской области.

Ранее, 1 февраля, жители Полтавы в соцсетях сообщали об ощутимых толчках на верхних этажах домов. В Главном центре специального контроля подтвердили, что под Полтавой произошло землетрясение магнитудой 3,67 балла.

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