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Вночі поблизу Полтави стався землетрус: подробиці

Вівторок 01 липня 2025 09:27
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Вночі поблизу Полтави стався землетрус: подробиці Фото: вночі поблизу Полтави стався землетрус (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У ніч на 1 липня у Полтавській області поблизу села Карпусі, що в близько 10 кілометрах від обласного центру, стався землетрус магнітудою 3,1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного центру спеціального контролю.

"1 липня 2025 року о 01:23:29 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Карпусі Полтавського району Полтавської області магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 кілометрів", - зазначили у центрі спеціального контролю.

Аналітики також додали, що за загальноприйнятою класифікацією землетрусів зафіксовані вночі поштовхи відносяться до невідчутних.

Землетруси в Україні

В Україні періодично стаються землетруси з невеликою магнітудою. Найчастіше вони фіксуються у Карпатах та Прикарпатті. Так, 31 травня 2025 року Головний центр спеціального контролю зафіксував одразу два землетруси на території Закарпатської області.

Обидва поштовхи сталися на глибині 5 км і мали магнітуду близько 2,0 за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу знаходилось в районі села в Богданській сільській громаді Рахівського району Закарпатської області. У березні також фіксувався землетрус у Тернопільській області.

Раніше, 1 лютого, жителі Полтави у соцмережах повідомляли про відчутні поштовхи на верхніх поверхах будинків. У Головному центрі спеціального контролю підтвердили, що під Полтавою стався землетрус магнітудою 3,67 бала.

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