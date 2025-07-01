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Ночью вблизи Полтавы произошло землетрясение: подробности

Вторник 01 июля 2025 09:27
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Ночью вблизи Полтавы произошло землетрясение: подробности Фото: ночью вблизи Полтавы произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ночь на 1 июля в Полтавской области вблизи села Карпуси, что в около 10 километрах от областного центра, произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного центра специального контроля.

"1 июля 2025 года в 01:23:29 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе села Карпуси Полтавского района Полтавской области магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера), на глубине 7 километров", - отметили в центре специального контроля.

Аналитики также добавили, что по общепринятой классификации землетрясений зафиксированные ночью толчки относятся к неощутимым.

Землетрясения в Украине

В Украине периодически происходят землетрясения с небольшой магнитудой. Чаще всего они фиксируются в Карпатах и Прикарпатье. Так, 31 мая 2025 года Главный центр специального контроля зафиксировал сразу два землетрясения на территории Закарпатской области.

Оба толчка произошли на глубине 5 км и имели магнитуду около 2,0 по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился в районе села в Богданской сельской общине Раховского района Закарпатской области. В марте также фиксировалось землетрясение в Тернопольской области.

Ранее, 1 февраля, жители Полтавы в соцсетях сообщали об ощутимых толчках на верхних этажах домов. В Главном центре специального контроля подтвердили, что под Полтавой произошло землетрясение магнитудой 3,67 балла.

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