Вночі на підступах до Києва зафіксували 17 дронів, - КМВА

На підступах до Києва були зафіксовані майже 20 російських дронів в ніч на 20 березня. ППО збила 11 з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"Повітряна тривога в столиці вночі не оголошувалась. Проте підступах до Києва було зафіксовано 17 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 11 були знищені засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.
"Інформація про пошкодження критичної інфраструктури чи постраждалих внаслідок падіння уламків - відсутня", - додали у КМВА.
Вночі 20 березня росіяни знову атакували Україну дронами, як і в попередні ночі. Під удар потрапила Кіровоградська область, зокрема окупанти атакували Кропивницький. У місті є поранені, серед яких дитина.
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