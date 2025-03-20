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Вночі на підступах до Києва зафіксували 17 дронів, - КМВА

Фото: на підступах до Києва зафіксували 17 дронів в ніч на 20 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На підступах до Києва були зафіксовані майже 20 російських дронів в ніч на 20 березня. ППО збила 11 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Повітряна тривога в столиці вночі не оголошувалась. Проте підступах до Києва було зафіксовано 17 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 11 були знищені засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

"Інформація про пошкодження критичної інфраструктури чи постраждалих внаслідок падіння уламків - відсутня", - додали у КМВА.

Обстріл РФ по Україні

Вночі 20 березня росіяни знову атакували Україну дронами, як і в попередні ночі. Під удар потрапила Кіровоградська область, зокрема окупанти атакували Кропивницький. У місті є поранені, серед яких дитина.

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