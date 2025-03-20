Вночі на підступах до Києва зафіксували 17 дронів, - КМВА

Обстріл РФ по Україні

Вночі 20 березня росіяни знову атакували Україну дронами, як і в попередні ночі. Під удар потрапила Кіровоградська область, зокрема окупанти атакували Кропивницький. У місті є поранені, серед яких дитина.

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