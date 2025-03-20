РФ атакувала Кіровоградську область. "Укрзалізниця" змінила рух поїздів
Ввечері, 19 березня, російські окупанти масовано атакували Україну безпілотниками, зокрема, Кіровоградську область. Ворог атакував житлові мікрорайони обласного центру, також пошкоджено інфраструктуру, що призвело до зміни руху поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича і канал "Укрзалізниці" (УЗ).
"Ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом Новомиколаївка, Балашівка. В повітрі ще ворожі БпЛА. Прошу всіх не панікувати і максимально бути в безпеці", - поінформував глава ОВА о 23:29.
Через півтори години, о 00:54 стало відомо, що внаслідок російських обстрілів Кіровоградської області зафіксовано пошкодження інфраструктури. Однак оцінити їх та почати відновлення буде можливо лише після відбою тривоги (сигнал закінчився о 01:54).
Водночас з міркувань безпеки в УЗ прийняли рішення змінити маршрут руху для низки поїздів. Мова йде про поїзди:
- №53 Дніпро - Одеса;
- №92/60 Одеса - Харків/Краматорськ;
- №7 Харків - Одеса;
- №128 Львів - Запоріжжя;
- №52 Одеса - Запоріжжя.
В "Укрзалізниці" попередили, що прямування обхідним маршрутом призведе до затримки не менше 3 годин. При цьому жоден рейс далекого сполучення не скасовано.
"До станцій в Кіровоградській області, які наші поїзди будуть вимушені оминути, довеземо ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами", - поінформували в компанії.
В УЗ зазначили ще один важливий момент. Рейс №790 Кропивницький-Київ з безпекових причин вирушить тільки після огляду та аналізу пошкоджень інфраструктури. Станом на момент публікації допису було повідомлено, що всі пасажири та бригада перебувають в укритті.
"Точний час відправки, прогнозні строки відновлювальних робіт та маршрути ранкових поїздів ми повідомимо додатково на офіційних каналах Укрзалізниці", - резюмували в компанії.
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