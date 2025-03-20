RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Ночью на подступах к Киеву зафиксировали 17 дронов, - КГВА

Фото: на подступах к Киеву зафиксировали 17 дронов в ночь на 20 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На подступах к Киеву были зафиксированы почти 20 российских дронов в ночь на 20 марта. ПВО сбила 11 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Воздушная тревога в столице ночью не объявлялась. Однако на подступах к Киеву было зафиксировано 17 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

В частности, 11 были уничтожены средствами ПВО, остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

"Информация о повреждении критической инфраструктуры или пострадавших в результате падения обломков - отсутствует", - добавили в КГВА.

 

Обстрел РФ по Украине

Ночью 20 марта россияне снова атаковали Украину дронами, как и в предыдущие ночи. Под удар попала Кировоградская область, в частности оккупанты атаковали Кропивницкий. В городе есть раненые, среди которых ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеДрони