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Ночью оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: двое раненых

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Сумы, Воскресенье 16 апреля 2023 09:29
Ночью оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: двое раненых Фото: из-за ночного обстрела Свесы Сумской области 16 апреля два человека ранены (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в воскресенье, 16 апреля, российские оккупанты нанесли удар по авиации по Свесе Сумской области, двое раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Ночью россияне совершили авиаудар (1 приход), по окраине пгт Свеса Свеской общины", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в результате удара было повреждено помещение коммунального учреждения, два человека получили телесные повреждения.

"Также ударом повреждены два админпомещения", - добавили в администрации.

Как сообщалось, сегодня ночью, 16 апреля, в 02:20 вражеских ракетных обстрелов подверглась Снигиревская община. Российские оккупанты били из С-300, из-за чего погибли двое подростков.

Напомним, российская армия за минувшие сутки, 15 апреля, 70 раз обстреляла Херсонскую область. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.

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