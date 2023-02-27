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Ночью оккупанты плотно били по Херсону, сейчас в городе слышны взрывы: есть жертва

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Херсон, Понедельник 27 февраля 2023 08:32
Ночью оккупанты плотно били по Херсону, сейчас в городе слышны взрывы: есть жертва Фото: ночью оккупанты плотно били по Херсону, сейчас в городе слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на понедельник, 27 февраля, российские оккупанты плотно били по Херсону. В городе снова слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского

"Орки ночью плотно работали по Херсону. С утра также слышны взрывы", - рассказал он.

По его словам, за последние сутки в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Как сообщалось, российские войска нанесли ракетный удар по городу Мирноград Донецкой области. Из-за вражеской атаки, в частности, был поврежден детсад.

Также оккупанты ночью 27 февраля дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Кроме этого, россияне ночью пытались атаковать Киев "Шахедами". В воздушном пространстве вокруг столицы украинские силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе.

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