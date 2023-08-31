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Вночі окупанти обстріляли Слов'янськ: атаковано підприємство, загинув охоронець

Донбас, Четвер 31 серпня 2023 09:33
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Вночі окупанти обстріляли Слов'янськ: атаковано підприємство, загинув охоронець Фото: окупанти обстріляли підприємство у Слов'янську Донецької області 31 серпня (t.me/slv_vca)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти в ніч проти четверга, 31 серпня, обстріляли Слов'янськ Донецької області. Мішенню стало сільськогосподарське підприємство, через що загинув охоронець.

Про це заявив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"На жаль, місто обстріляли. Чотири вибухи вночі. "Прильоти" в сільськогосподарське підприємство. На жаль, одна людина загинула",- розповів він.

За словами Ляха, жертвою став охоронець підприємства у селищі Мирному.

Обстріл Донецької області

Населені пункти Донецької області постійно перебувають під обстрілом російських військ, причому часто окупанти атакують не лише населені пункти, що знаходяться на лінії фронту, а й ті, що розташовані у так званому відносному тилу. Людей постійно просять евакуюватись із регіону.

Зазначимо, буквально в ніч проти 30 серпня окупанти в черговий раз атакували населені пункти Донецької області. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили житлові квартали Курахового - загинула одна людина, вісім отримали поранення. Одна з ракет влетіла просто у житлову багатоповерхівку.

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