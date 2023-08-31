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Ночью оккупанты обстреляли Славянск: атаковано предприятие, погиб охранник

Донбасс, Четверг 31 августа 2023 09:33
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Ночью оккупанты обстреляли Славянск: атаковано предприятие, погиб охранник Фото: оккупанты обстреляли предприятие в Славянске Донецкой области 31 августа (t.me/slv_vca)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в ночь на четверг, 31 августа, обстреляли Славянск Донецкой области. Мишенью стало сельскохозяйственное предприятие, из-за чего погиб охранник.

Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"К сожалению, город обстреляли. Четыре взрыва ночью. "Прилеты" в сельскохозяйственное предприятие. К сожалению, один человек погиб",- рассказал он.

По словам Ляха, жертвой стал охранник предприятия в поселке Мирное.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области постоянно находятся под обстрелом российских войск, причем часто оккупанты атакуют не только населенные пункты, которые находятся на линии фронта, но и те, что расположены в так называемом относительном тылу. Людей постоянно просят эвакуироваться из региона.

Отметим, буквально в ночь на 30 августа оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области. В частности, под вражеский огонь попали жилые кварталы Курахово - погиб один человек, восемь получили ранения. Одна из ракет влетела прямо в жилую многоэтажку.

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Донецкая область
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