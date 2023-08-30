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Росіяни обстріляли Донецьку область: є жертва та багато поранених

Донецька область, Середа 30 серпня 2023 16:14
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Росіяни обстріляли Донецьку область: є жертва та багато поранених Фото: росіяни атакували Донецьку область (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти обстріляли території Донецької області. В результаті атаки одна людина загинула, ще вісім поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.

За даними прокуратури, у ніч на 30 серпня окупанти вкотре атакували населені пункти Донецької області. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили житлові квартали Курахового.

Наслідки обстрілу

Начальник Курахівської МВА Роман Падун повідомив "Суспільному", що розбір завалів у Кураховому завершили.

"Внаслідок авіаракетного обстрілу загинула одна людина, вісім отримали поранення. Було пряме влучання ракети в багатоповерховий будинок. У будинку зруйновані п'ятий та четвертий поверхи", - сказав він.

Крім того, правоохоронці повідомили, що армія РФ, ймовірно, з комплексів С-300, обстріляла і село Богатир Волноваського району.

Ситуація в Донецькій області

Зауважимо, що російські військові щодня відкривають вогонь по містах та селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Раніше ми повідомляли, що ​​Збройні сили Російської Федерації обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк в Донецькій області. В результаті ворожої атаки було поранено чотирьох людей.

До того ж РБК-Україна повідомляло, що російські війська минулого тижні вже обстріляли місто Курахове в Донецькій області. Тоді унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей.

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