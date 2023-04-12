Вночі окупанти обстріляли Очаків: в ОВА розповіли про наслідки

Вночі у середу, 12 квітня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі Інтернет, -газо та електропостачання. Постраждалих немає", - розповів він.

Крім того, за словами Кіма, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.