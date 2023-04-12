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Вночі окупанти обстріляли Очаків: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області 12 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у середу, 12 квітня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі Інтернет, -газо та електропостачання. Постраждалих немає", - розповів він.

Крім того, за словами Кіма, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше повідомлялося, що окупанти 7 квітня обстріляли Очаків Миколаївської області. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міста.

Крім того, у понеділок, 3 квітня, російські військові обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Для цього ворог застосував артилерію.

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Миколаївська область