Ночью оккупанты обстреляли Очаков: в ОВА рассказали о последствиях

Ночью в среду, 12 апреля, российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В результате чего разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждения получили автомобили, сети Интернет, -газо и электроснабжение. Пострадавших нет", - рассказал он.

Кроме того, по словам Кима, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.