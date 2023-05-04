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Вночі окупанти обстріляли Краматорськ ракетами (фото)

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Краматорськ, Четвер 04 травня 2023 08:57
Вночі окупанти обстріляли Краматорськ ракетами (фото) Фото: російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області ракетами 4 травня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер вночі, 4 травня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. По місту ворог завдав ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Росія вночі обстріляла ракетами Краматорськ. На щастя, обійшлося без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань", - розповів він.

Як повідомлялось, у Краматорську Донецької області цієї ночі, 4 травня, прогриміли звуки вибухів. Також пролунали сигнали повітряної тривоги.

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Краматорськ
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