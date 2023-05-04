Ночью оккупанты обстреляли Краматорск ракетами (фото)

В четверг ночью, 4 мая, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. По городу враг нанес ракетные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Россия ночью обстреляла ракетами Краматорск. К счастью, обошлось без пострадавших. Выясняем последствия разрушений", – рассказал он.

Как сообщалось, в Краматорске Донецкой области в эту ночь, 4 мая, прогремели звуки взрывов. Также раздались сигналы воздушной тревоги.

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