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Ночью оккупанты обстреляли Краматорск ракетами (фото)

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Краматорск, Четверг 04 мая 2023 08:57
Ночью оккупанты обстреляли Краматорск ракетами (фото) Фото: российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области ракетами 4 мая (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг ночью, 4 мая, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. По городу враг нанес ракетные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Россия ночью обстреляла ракетами Краматорск. К счастью, обошлось без пострадавших. Выясняем последствия разрушений", – рассказал он.

Как сообщалось, в Краматорске Донецкой области в эту ночь, 4 мая, прогремели звуки взрывов. Также раздались сигналы воздушной тревоги.

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