Вночі окупанти масово обстріляли Донецьку область: пошкоджено лікарню та будинки (фото)

У ніч проти 2 листопада російські війська масово обстріляли прифронтові райони Донецької області. Внаслідок чого ушкодження отримали лікарня та житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Росіяни вночі вели обстріли на ділянках фронту від Авдіївки до Лиману.
На Донецькому напрямку вранці пролунав вибух в Очеретинській громаді – частково пошкоджено електропостачання. Також вранці окупанти відкрили вогонь з артилерії по старій частині Авдіївки. Наслідки обстрілу встановлюються.
На Горлівському напрямку найбільше постраждав Торецьк – уночі росіяни влучили у міську лікарню - пошкодили хірургічний корпус та пологове відділення.
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні будинки, дві багатоповерхівки, адмінбудівлю та гаражі.
Також були поодинокі "прильоти" у Соледарській та Часовоярській громадах. Там окупанти пошкодили щонайменше сім будинків. Обійшлося без жертв.
Фото: наслідки нічних обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія вчора, 1 листопада, продовжувала обстрілювати мирних жителів Донецької області. Внаслідок дій росіян загинули четверо цивільних.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.