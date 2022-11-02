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Вночі окупанти масово обстріляли Донецьку область: пошкоджено лікарню та будинки (фото)

Фото: вночі окупанти масово обстріляли Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч проти 2 листопада російські війська масово обстріляли прифронтові райони Донецької області. Внаслідок чого ушкодження отримали лікарня та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Росіяни вночі вели обстріли на ділянках фронту від Авдіївки до Лиману.

На Донецькому напрямку вранці пролунав вибух в Очеретинській громаді – частково пошкоджено електропостачання. Також вранці окупанти відкрили вогонь з артилерії по старій частині Авдіївки. Наслідки обстрілу встановлюються.

На Горлівському напрямку найбільше постраждав Торецьк – уночі росіяни влучили у міську лікарню - пошкодили хірургічний корпус та пологове відділення.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні будинки, дві багатоповерхівки, адмінбудівлю та гаражі.

Також були поодинокі "прильоти" у Соледарській та Часовоярській громадах. Там окупанти пошкодили щонайменше сім будинків. Обійшлося без жертв.

Фото: наслідки нічних обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія вчора, 1 листопада, продовжувала обстрілювати мирних жителів Донецької області. Внаслідок дій росіян загинули четверо цивільних.

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