У Донецькій області за добу через обстріли загинули четверо осіб
Російська армія вчора, 1 листопада, продовжувала обстрілювати мирних жителів Донецької області. Внаслідок дій росіян загинули четверо цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
За його словами, окупанти вбили двох людей у Торському, а також жителя Бахмута та Колодязів. Крім того, наслідок ударів росіян 10 осіб отримали поранення.
Вчора фахівці знайшли ще 5 тіл цивільних, які загинули під час окупації села Рубці.
Всього від початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинули 1143 особи, а 2513 - отримали поранення. Вказані дані не містять інформації про інформацію про жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти вдарили по Нікопольському району дронами-камікадзе.
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