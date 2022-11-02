Ночью оккупанты массированно обстреляли Донецкую область: повреждена больница и дома (фото)

Россияне ночью вели обстрелы на участках фронта от Авдеевки до Лимана.

На Донецком направлении утром раздался взрыв в Очеретинской общине - частично повреждено электроснабжение. Также утром оккупанты открыли огонь из артиллерии по старой части Авдеевки. Последствия обстрела устанавливаются.

На Горловском направлении больше всего пострадал Торецк – ночью россияне попали в городскую больницу - повредили хирургический корпус и родильное отделение.

Кроме того, в результате обстрела повреждены три частных дома, две многоэтажки, админздание и гаражи.

Также были единичные "прилеты" в Соледарской и Часовоярской общинах. Там оккупанты повредили по меньшей мере семь домов. Обошлось без жертв.

Фото: последствия ночных обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)