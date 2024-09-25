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Вночі окупанти атакували Одеську область ракетами: в ОВА розповіли про наслідки

Одеса, Середа 25 вересня 2024 09:31
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Вночі окупанти атакували Одеську область ракетами: в ОВА розповіли про наслідки Фото: окупанти влаштували ракетну атаку на Одеську область 25 вересня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Одеську область у ніч проти 25 вересня. Почалася пожежа, є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Одеську область. В Одеському районі ракета, попередньо, Х-59/69 влучила по відкритій території", - розповів він.

Наслідки обстрілу

За даними голови ОВА, відбулося загорання сухої трави на площі 100 м кв, але пожежу оперативно ліквідували.

"Уламками пошкоджено дві вантажівки, що рухалися поруч. Загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки атаки", - констатував Кіпер.

Атака РФ по Україні

Близько 00:00 у частині регіонів України було оголошено тривогу. В Одесі лунали вибухи, повідомлялося про ракетну атаку російських військ.

Додамо, що Росія в ніч проти 25 вересня влаштувала новий комбінований удар по Україні. Зокрема, Одеську область окупанти атакували чотирма ракетами Х-59/69.

Також під час атаки було використано 32 дрони та чотири ракети, якими загарбники обстріляли Харківську область. ППО збила 28 "Шахедів" та чотири ракети Х-59/69.

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