Вночі окупанти атакували Одеську область ракетами: в ОВА розповіли про наслідки

Російські війська атакували Одеську область у ніч проти 25 вересня. Почалася пожежа, є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Уламками пошкоджено дві вантажівки, що рухалися поруч. Загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки атаки", - констатував Кіпер.

За даними голови ОВА, відбулося загорання сухої трави на площі 100 м кв, але пожежу оперативно ліквідували.

"Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Одеську область. В Одеському районі ракета, попередньо, Х-59/69 влучила по відкритій території", - розповів він.

Атака РФ по Україні

Близько 00:00 у частині регіонів України було оголошено тривогу. В Одесі лунали вибухи, повідомлялося про ракетну атаку російських військ.

Додамо, що Росія в ніч проти 25 вересня влаштувала новий комбінований удар по Україні. Зокрема, Одеську область окупанти атакували чотирма ракетами Х-59/69.

Також під час атаки було використано 32 дрони та чотири ракети, якими загарбники обстріляли Харківську область. ППО збила 28 "Шахедів" та чотири ракети Х-59/69.

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