Ночью оккупанты атаковали Одесскую область ракетами: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска атаковали Одесскую область в ночь на 25 сентября. Начался пожар, есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Обломками повреждены два грузовика, которые ехали рядом. Погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют последствия атаки", - констатировал Кипер.

По данным главы ОВА, произошло возгорание сухой травы на площади 100 м кв., но пожар оперативно ликвидирован.

"Ночью враг совершил ракетную атаку на Одесскую область. В Одесском районе ракета, предварительно, Х-59/69 попала по открытой территории", - рассказал он.

Атака РФ по Украине

Около 00:00 в части регионов Украины была объявлена тревога. В Одессе гремели взрывы, сообщалось о ракетной атаке российских войск.

Добавим, что Россия в ночь на 25 сентября устроила новый комбинированный удар по Украине. В частности, Одесскую область оккупанты атаковали четырьмя ракетами Х-59/69.

Также во время атаки были использованы 32 дрона и четыре ракеты, которыми захватчики обстреляли Харьковскую область. ПВО сбила 28 "Шахедов" и четыре ракеты Х-59/69.

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